Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: https://www.voore.ro/atomizoare-tigari-electronice Tigarile electronice sunt din ce in ce mai populare in randul tinerilor. Multi le vad ca substituent pentru tigaretele clasice, altii le folosesc pentru experienta inedita pe care o ofera, insa putini stiu sa le foloseasca corect. Varietatea…

- Tigaretele electronice ar putea avea efecte nocive asupra sistemului cardiovascular, potrivit unui studiu publicat joi, arata Agerpres. Concluziile raportului vin in contextul in care autoritațile americane au semnalat o veritabila ”epidemie” de decese in randul celor care vapeaza. ”Tigaretele electronice…

- Biopsiile plamanilor a 17 persoane afectate de boli pulmonare asociate utilizarii tigarilor electronice in Statele Unite, dintre care doua decedate, au dezvaluit leziuni similare cu cele provocate de expunerea la gaze toxice, conform unui studiu medical publicat miercuri, citat de AFP. ''Seamana cu…

- Bolile de plamani cauzate de țigarile electronice, care au cauzat deja cateva decese și sute de imbolnaviri grave in SUA, se raspandesc acum peste tot in lume, informeaza The Guardian. Un expert american susține ca s-au semnalat cazuri similare in Marea Britanie, Guam și Japonia. Studiile sugereaza…

- Nici țigarile clasice nici cele electronice nu sunt bune pentru sanatatea ta. Iar daca credeai ca țigarile electronice sunt o alternativa mult mai sanatoasa a celor clasice, te înșeli.

- Avertismentele medicilor pneumologi fata de nocivitatea tigarilor electronice incep sa se materializeze. Desi exista pe piata de putina vreme si sunt foarte populare printre adolescenti mai ales, tigarile electronice au inceput sa produca primele decese in SUA, in timp ce numarul persoanelor suspectate…

- Înca nu te-ai convins ca țigarile electronice nu sunt cu nimic mai bune decât cele clasice? Specialiștii avertizeaza ca țigarile electronice sunt foarte periculoase pentru sanatatea utilizatorului.

- Conform unei evidente a Directiei de Sanatate Publica Iasi, 9.205 ieseni si-au pierdut viata anul trecut. La fel ca in cele mai multe judete din tara, principalele cauze ale deceselor din 2018 din judet au fost bolile de inima, cancerul, bolile aparatului respirator si cele ale aparatului digestive.…