- Ediția din acest an a Codru Festival va avea loc la Padurea Bistra de langa Timișoara in perioada 25 – 27 august, iar pe cele cinci scene amenajate la fașa locului spectatorii vor avea parte de concerte și seturi cu artiști din toate genurile muzicale, de la heavy metal, reggae, hip hop, folk pana…

- Zilele Aradului vor fi celebrate in perioada 19 – 27 august, avand un program variate, in mai multe zone ale orașului. Programul va cuprinde concerte... The post Voltaj, cap de afiș la Zilele Aradului 2023. Vezi programul complet appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- „Armonii in Sebeș”: Sarbatoarea orașului are loc intre18-21 august 2023. Programul complet al evenimentului In perioada 18 – 21 august 2023, la Sebeș se va desfașura un nou festival al verii, care va cuprinde evenimente dedicate tuturor varstelor locuitorilor orașului inspirate de valorile culturale…

- A inceput sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2023. Aceasta o sa dureaze aproximativ 3 saptamani, pana pe 29 august, relateaza Click.ro . De astazi si pana pe 11 august va avea loc echivalarea competentelor de comunicare in limba romana, intr-o limba straina, dar si a competentelor digitale.In…

- Recent inaugurat, Muzeul Apei din Timișoara iși extinde programul de vizitare, incepand de sambata, 1 iulie. Muzeul, situat pe Calea Urseni, nr. 26, va fi deschis publicului de miercuri pana duminica, intre orele 10 și 16. Accesul este gratuit.

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…

- In acest week-end bucureștenii au multe opțiuni culturale pentru timpul liber. Descoperiți cateva dintre recomandarile noastre:::DETALII DESPRE EXPOZIȚIILE DIN BUCUREȘTI/ CITESTE SI Artiștii refugiați ucraineni din 'Ukrainian Freedom Orchestra' pleaca din nou in turneu in Europa si Statele Unite…

- In acest weekend incepe Festivalul BABEL la Targoviște, eveniment cultural de anvergura, deja recunoscut internațional ca unul de excepție, la care și-au anunțat participarea artiști și trupe din 32 de țari ce vor fi angrenați in peste o suta de evenimente. A 11-a ediție a Festivalului Artelor și Spectacolului…