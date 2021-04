Au aparut noi schimbari la platforma de vaccinare anti-Covid. De miercuri seara, centrul pentru rapel poate fi schimbat direct din platforma. Platforma informatica de programare la vaccinare a fost optimizata și permite schimbarea centrului de vaccinare pentru rapel. Centrele sunt afișate in funcție de vaccinul administrat. De asemenea, platforma permite afișarea centrelor in funcție de vaccinul administrat. In continuare, romanii se pot programa și reprograma pe programare.vaccinare-covid.gov.ro. The post Noi schimbari la platforma de vaccinare anti-Covid appeared first on Puterea.ro .