- Presedintele american Joe Biden, a anuntat, vineri, noi sanctiuni impuse Rusiei. Liderul SUA a declarat ca Rusiei ii va fi revocat statutul de "Natiunea cea mai favorizata", afectand astfel relatiile comerciale cu alte state, ct noi nume ale oligarhilor rusi vor fi adaugate pe lista de sanctiuni si…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Președintele Statelor Unite a convocat la Camp David echipa de consilieri in securitate naționala. Joe Biden a vrut sa evalueze situația de la frontiera Rusiei cu Ucraina, unde Moscova a masat peste o suta de mii de militari.

- Unele mari state europene sunt ingrijorate de posibilele consecinte economice ale unor noi sanctiuni impuse Rusiei, in situatia in care aceasta din urma va invada Ucraina, au declarat pentru Bloomberg o serie de surse din apropierea acestui dosar. Aliatii occidentali sunt uniti in dorinta…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Washingtonul si alte capitale occidentale au avertizat Moscova cu privire la repercusiuni economice puternice in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, iar una dintre ideile lansate este excluderea Rusiei din sistemul SWIFT, crucial pentru fluxurile monetare globale. Rusia a respins sugestiile ca ar…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…