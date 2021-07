Noi restricții în Olanda în contextul pandemiei Olanda a reintrodus de ieri restrictii in privinta functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica. Restrictiile vin in urma cresterii accelerate a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul tinerilor, insa, la numai doua saptamani dupa ce fusesera ridicate. Potrivit Premierului Olandei restrictiile vor ramane in vigoare pana pe 14 august. Preocupante sunt in special focarele pornite din discoteci si cresterea infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, factori care au contribuit la cresterea infectarilor. Numai intr-o discoteca dintr-o localitate din Vestul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

