Noi restricții în Ilfov: masca obligatorie, circulația limitată pe timpul nopții Autoritațile au impus noi reguli in județul Ilfov printre care sunt purtarea maștii de protecție și restricțiile de circulație pe timpul nopții. Masurile au fost luate dupa ce rata de infectare in județul Ilfov a ajuns la 13,60%. Comitetul pentru Situații de Urgența Ilfov a decis sambata ca incepand de duminica purtarea maștii de protecție sa fie obligatorie in toate spațiile publice inchise și deschise cu excepțiile stabilite de autoritațile de la București. Persoanele vaccinate și cele care au trecut prin boala pot participa la competiții sportive, spectacole și pot intra in cinematografe, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

