Noi restriciții în Brașov. Incidența a ajuns la aproape 8 la mie Astfel, vor exista restrictii de circulatie pentru persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala pe parcursul intregii saptamani, nu numai in weekend, intre orele 20,00-5,00, iar operatorii economici vor putea functiona numai in intervalul 5,00- 22,00, cu exceptia farmaciilor, benzinariilor operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si de marfuri.Decizia a fost luata marti de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in baza faptului ca rata de incidenta cumulata a cazurilor de infectare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

