- Banca Centrala Europeana (BCE) a incheiat un Memorandum de Ințelegere cu autoritațile naționale competente din șase state membre ale UE care nu fac parte din supravegherea bancara europeana.

- Autoritațile din Transnistria au prelungit Codul galben de pericol terorist pana la 20 martie 2023, transmite MOLDPRES . Potrivit unui ordin al separatistului Vadim Krasnoselski, pericolul terorist in stanga Nistrului va fi monitorizat inca pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu 19 ianuarie. Va…

- Pensia comunitara: Ce conditii trebuie sa indeplineasca romanii pentru a beneficia de pensie pentru anii lucrati in statele UE Pensia comunitara: Ce conditii trebuie sa indeplineasca romanii pentru a beneficia de pensie pentru anii lucrati in statele UE Cetațenii romani care au lucrat pentru cel puțin…

- Grupul austriac OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece Petrom nu poate opera intr-un mediu in care este boicotata, a declarat, pentru Libertatea, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei. Acesta spune, in contextul veto-ului Austriei la intrarea Romaniei…

- Romanii nu vor mai putea sta in spitale mai mult de 30 de minute, atunci cand se duc la o ruda internata in salon și „este strict interzisa perceperea oricaror taxe pentru vizitarea pacienților”, arata un nou Ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial . Legea semnata de ministrul…

- Potrivit celor mai noi informații furnizate de ACEA, vanzarile Dacia au crescut cu 16.6% in Europa dupa primele 10 luni ale lui 2022. Piața europeana include statele membre ale Uniunii Europene, statele membre EFTA și Marea Britanie. In perioada ianuarie-octombrie, Dacia a vandut 383.448 de mașini.…

- In fiecare an Romania se confrunta cu cel putin o criza a medicamentelor. Periodic, din farmaciile de la noi dispar anticoagulantele, medicamente oncologice, pentru afectiuni endocrinologice sau boli cardiovasculare. Singura solutie a pacientilor este sa le comande din strainatate, iar asta se vede…