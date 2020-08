Noi proteste de amploare în Belarus, după uciderea unui protestatar de 34 de ani. Lukasenko, discuție de urgență cu Putin Mii de oameni au protestat in Belarus pentru a șaptea zi consecutiva, ca urmare a realegerii controversate a președintelui Aleksandr Lukasenko și a unei represiuni dure a manifestanților, in primele zile, potrivit Radio Europa Libera.Liderul opoziției, Svetlana Tihanovskaia, a facut apeluri la calm, cerand ca mitingurile din perioada 15-16 august sa fie pașnice, fara incidente.Tihanovskaia a fost nevoita sa mearga in Lituania, dupa ce a depus o plangere oficiala cu privire la rezultatul alegerilor prezidențiale din Belarus. Reculegere pentru un protestatar ucis la Minsk pe 10 augustMii de oameni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

