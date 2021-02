Noi programări pt vaccinul Pfizer-BioNTech de mâine pt persoane vulnerabile Noi programari pt vaccinul Pfizer-BioNTech de maine pt persoane vulnerabile Foto: facebook.com/ROVaccinare De mâine se pot programa din nou pentru vaccinarea anti-COVID persoanele cu vârste de peste 65 de ani, categorie care nu s-a putut înscrie în ultima perioada din cauza lipsei serurilor care le pot fi administrate. Începând de luni devin operaționale 130 de cabinete de vaccinare noi, la care se va administra vaccinul Pfizer-BioNTech. În fiecare cabinet sunt disponibile 60 de locuri pe zi, astfel ca în urmatoarele 3 saptamâni… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

