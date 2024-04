Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului și liderii coaliției de guvernare ar trebui sa explice de ce nu exista aparare antiaeriana la granița de est a țarii, in conditiile in care nu suntem la primul incident cu drone picate din cauza razboiului in Ucraina, a transmis vineri liderul USR, Catalin Drula, dupa drona cazuta ieri…

- Rampa de acces spre viaductul care duce spre Podul peste Dunare prezinta din nou tasari pe malul din Braila, dupa ce, in septembrie 2023, CNAIR a mai semnalat o astfel de problema, iar de aceasta data solutia pe care constructorul WeBuild o ia in calcul pentru stoparea tasarii fiind forarea a 40 de…

- La 8 luni de la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, au fost observate noi porțiuni de asfalt care sunt lasate, la rampa de urcare de pe malul brailean, iar aceste denivelari au peste 10 centimetri, a relatat Monitorul de Braila.Deși a fost inaugurat cu mult fast in iulie 2023, Podul…

- Toate lucrarile la Podul Suspendat de la Braila, pe partea braileana a malului Dunarii, au fost finalizate, insa compania „cam refuza” sa faca notificarea, iar traficul din municipiul Braila este dat peste cap, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, dupa…

- Se cauta mii de lucratori calificați pentru a lucra pe șantierul autostrazii Pitești – Sibiu in Romania, cu un salariu cuprins intre 4.500 și 5.000 lei, condiția esențiala fiind seriozitatea. O mulțime de barbați apte pentru munca s-au mutat in oraș sau au plecat in strainatate. Este necesara o forța…

- Siguranta participantilor la trafic care circula pe Podul Suspendat de la Braila nu este pusa in pericol absolut deloc, da asigurari Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care face o serie de precizari despre situatia derularii contractului pentru proiectarea si constructia…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregatește un nou sistem de taxare pentru transportul rutier in funcție de timpul petrecut de autovehicule pe șosea, dar și de numarul de kilometri parcurși. Practic este vorba de o monitorizare totala pentru autovehicule. Pentru a…

- Potrivit Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, marti a avut loc, la sediul institutiei, o noua intalnire intre ministrul Sorin Grindeanu si reprezentantii Confederatiilor patronale si Federatiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri. Ministrul Sorin Grindeanu a apreciat deschiderea…