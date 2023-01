Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bodea, protagonista serialului “Lia, soția soțului meu”, traiește in viața reala o frumoasa poveste de dragoste cu actorul Andrei Ivan. Actrița a spus, pentru Playtech Știri, ca sunt impreuna de aproape 3 ani și ca vor juca impreuna și in producția Ruxandrei Ion pentru Antena 1. Cei doi au mai aparut…

- Cele mai noi episoade ale proiectului Lia – Sotia sotului meu, difuzate joia aceasta, de la 20:30, la Antena 1, aduc in scena noi personaje intrigante care vin sa tubure povestea. Mircea Gheorghiu, Andrei Coman si Andrei Ivan vor da viata unor personaje misterioase, la fel cum va fi si aparitia lor…

- Cel mai noi episoade Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production fiind lider de piata la nivelul intregii tari. Si la nivelul publicului comerci

- Ștefan Floroaica a devenit cunoscut publicului in urma cu cațiva ani, cand a participat la Exatlon. De aceasta data, tanarul revine pe micul ecran in postura de actor, fiind protagonistul serialului “Lia, soția soțului meu”, care are premiera in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1. Ștefan Floroaica…

- Produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, serialul Lia – sotia sotului meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1. Productia ce va fi difuzata in fiecare joi la Antena 1 este o adaptare libera dupa drama turceasca Asla Vazgecmem - Never let go, adaptarea fiind semnata de Radu…

- Kira Hagi a dat dovada de siguranța și umor la castingul desfașurat pentru alegerea distribuției noului serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, “Lia – soția soțului meu”. Actrita si pictorita foarte talentata, fiica legendei fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, a…

- Noi nume se alatura distributiei celui mai nou serial de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, Lia. Elena Mogildea, Roxana Vaduva, Bogdan Talasman si Mihai Mititescu sunt Toni, Moni, Tica si Rica sau pata de culoare in serialul de la Antena 1.