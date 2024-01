Stiri pe aceeasi tema

- Experții in securitate cibernetica au descoperit o modalitate de a accesa in mod neautorizat conturile utilizatorilor Google prin intermediul cookie-urilor. Hackerii pot accesa conturile Google fara a avea nevoie de parola sau macar de codul de confirmare trimis prin SMS sau aplicațiile dedicate, susțin…

- Experții in securitate cibernetica trag un semnal de alarma cu privire la riscurile la care utilizatorii se expun in timpul cautarilor pe Google. Hackerii folosesc cuvinte-cheie ingenioase pentru a atrage utilizatorii in capcanele malware-ului și a le compromite securitatea datelor. Cautarile care includ…

- Nicolae Matei, fostul primar Navodari, s a trezit cu paginile de Facebook si de Instagram atacate. Fostul edil trage un semnal de alarma si spune ca de pe paginile sale de Facebook, dar si de pe cea de Instagram "scrie altcineva, cineva care face reclama la criptomonedeldquo;. "Nu am niciun fel de incredere…

- Marius Maldarusanu a tras un semnal de alarma, dupa ce FC Hermannstadt a scos un punct cu Farul. Campioana Romaniei a condus cu 1-0, gratie golului marcat de Artean, dar oaspetii au restabilit egalitatea in minutul 90+1, prin Alhassan, obtinand un punct la Ovidiu. Daca Farul nu a mai castigat de pe…

- Cristina Șișcanu prefera de fiecare data sa spuna lucrurilor pe nume. Vedeta ii pune la punct pe influencerii care dau sfaturi. Partenera lui Madalin Ionescu a tras un semnal de alarma pe o rețea de socializare.