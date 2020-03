Stiri pe aceeasi tema

- Declarații de presa susținute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, și de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ionel Danca Ionel Danca: Buna ziua. In cele ce urmeaza va prezentam principalele acte normative adoptate in ședința de Guvern, impreuna cu doamna ministru a muncii și…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat ca pensiile vor crește de la 1 septembrie, așa cum prevede legea și a atras atenția asupra mai multor probleme, pe care spune ca va lucra sa le rezolve, dar are nevoie de mai mult de trei luni, cat are momentan in funcție.„Consider ca sistemul…

- Premierul Ludovic Orban i-a spus, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, care a prezentat la inceputul sedintei de Guvern stadiul reorganizarii ministerului si institutiilor din subordine, ca "Poate nu-l mai vad pe seful ITM pe acolo...". Violeta Alexandru i-a raspuns ca se face o evaluare.

- Rasturnare de situație, dupa ce ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a anunțat ca bancile au virat banii catre pensionarii din Romania!Una dintre cele mai mari banci nu a virat niciun leu, din cauza ca... Citește AICI ce banca celebra nu a platit pensiile romanilor - LOVITURA de…