- Doua dintre cele mai importante proiecte de infrastructura sportiva din Timișoara ultimilor ani intra in curand in lucru. Viceprimarul Cosmin Tabara a avut discuțiile de dinaintea emiterii ordinului de incepere a lucrarilor cu echipele celor doua proiecte. ”Am avut ieri intalniri atat cu antreprenorii…

- Aquatim a anuntat intreruperea alimentarii cu apa, pana la ora 15, pe strazile Calea Sever Bocu, Bulevardul Victor Babeș, Cluj si Rudolf Walter, din Timisoara, precum și in Giarmata și Herneacova, din cauza unor avarii. De asemenea, in localitatile Belint si Targoviste (jud. Timis) apa e intrerupta…

- O firma din Timișoara, cu zece angajați, in antrepriza cu alte cateva firme va executa lucrarile de proiectare și execuție a viitoarei baze sportive Mircea cel Batran. Pentru lucrari, proiectul a fost adjudecat cu puțin sub cinci milioane de lei, plus TVA, adica un total de 5,8 milioane de lei. Viceprimarul…

- Aquatim a anuntat intreruperi in alimentarea cu apa din cauza unor avarii, in Timisoara, pe strazile Ion Creanga, Costache Negruzzi, Treboniu Laurian, Rovine, Petre Ispirescu, Barbu Stefanescu Delavrancea si Zavoi, precum și in Ghiroda, Ianova și Giroc. Tot in Timisoara sunt lucrari de conectare conducte…

- Luni, 9 octombrie, intre orele 9-15 se vor executa doua conectari de conducte pe strazile Mircea cel Batran și Locotenent Ovidiu Balea. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei pe strazile Mircea cel Batran, Locotenent Ovidiu Balea și Tazlau. Marti, 10 octombrie, intre orele 8-16 se va intrerupe…

- Aquatim a anuntat intreruperea alimentarii cu apa, din cauza unor avarii, pe strazile Vasile Carlova, Matasarilor, Constantin Silvestri si in Piața Maraști, din Timisoara, precum și in Recaș, pana la ora 15. De asemenea, in Ghilad, de azi pana vineri, intre orele 9-17, apa e intrerupta deoarece continua…

- Colterm a anuntat azi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei. Apa calda de consum e intrerupta pana la ora 18, la punctul termic Plevna. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 16 Decembrie 1989, Brașov, Gen. H. Berthelot, Gh. Doja, Plevna, Remus, T. Vladimirescu…

- Aquatim a anuntat noi avarii in reteaua de apa a Timisoarei. Apa e intrerupta pe strazile Ulpia Traiana, Romulus, Anton Bacalbașa, Palmierilor, Sfinții Apostoli Petru și Pavel (cu presiune scazuta in zonele Ion Ionescu de la Brad și Lipovei), precum și in localitatea Urseni. Alimentarea cu apa va fi…