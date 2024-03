Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anuntat o defectiune tehnica survenita la instalațiile conexe din PT 1A. Furnizarea apei calde de consum e intrerupta pana la ora 16 la acest punct termic. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor: C. Brediceanu, Col. Enescu, Paris, A. Cosma, Dr. I. Nemoianu – in total, 23 de branșamente.…

- Pepiniera – 1306 plante, instalația verde-urbana care a fost prezenta in centrul Timișoarei, pe parcursul anului 2023, a ramas la nominalizarea pe lista scurta a premiului Mies van der Rohe oferit de Uniunea Europeana. Singurul proiect din Romania nu a prins finala de șapte.

- USR Timiș aduce din nou in prim plan o problema care afecteaza in mod semnificativ bugetul orașului Timișoara. Peste șapte miliarde de lei mai puțin din bugetele locale. Timișoara este, desigur, afectata, spun cei de la USR. Intr-un interviu recent, primarul Dominic Fritz a criticat explicațiile premierului…

- Un barbat lovit in cap de o umbrela de pe terasa restaurantului McDonald’s din centrul Timișoarei a fost obligat sa achite companiei 2.000 de euro (9.300 de lei) in urma unui proces in care a cerut daune morale, dar cererea i-a fost respuinsa. Sentința nu este insa definitiva. Incidentul s-a petrecut…

- Aquatim a anuntat azi lucrari de remediere a unor avarii la rețelele de distribuție, cu intreruperea furnizarii apei, pe strazile Ioan Plavoșin, Cloșca, Bd. Mihai Eminescu, Patriarh Miron Cristea, Dobrogeanu Gherea, E. Zola, precum și in localitațile Sanandrei și Ghiroda. Alimentarea cu apa e asteptata…

- Inalt Prea Sfinția Sa Ioan, mitropolitul Banatului, și Excelența Sa Iosif Csaba Pal, episcop romano-catolic de Timișoara, s-au adresat credincioșilor cu prilejul Craciunului, cand intreaga creștinatate sarbatorește cu bucurie Nașterea Domnului. Pastorala I.P.S.S. Ioan, arhiepiscop al Timișoarei și mitropolit…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a orasului, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și incalzirii, in ziua de joi, 21.12.2023, de la ora 9ºº pana la ora 15ºº, la punctele termice 27 și 28. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor:…

- Formația timișoreana Imund a susținut un concert extraordinar la sfarșitul saptamanii trecute la Nemesis Art Club, seara fiind dedicata eroilor Revoluției din 1989. Sub genericul „Eroii nu au moarte!”, evenimentul a debutat cu un recital susținut de Dani Tobe, dupa care trupa alcatuita din Ovidiu Takacs…