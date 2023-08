Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 12:20 Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan: Ii vom ajuta pe locuitorii din Crevedia ale caror case și gospodarii au ars sau au fost afectate Decizia a fost luata in urma unei discuții cu premierul Marcel Ciolacu. Tot in cursul acestei dimineți, am solicitat intrunirea Comandamentului…

- UPDATE 12:16 SURSE: Barbatul care a murit in urma exploziei de la depozitul GPL din Crevedia a facut stop cardiac in momentul in care și-a vazut soția, arsa in proporție de 95% din suprafața corpului. 12:10 UPDATE INFORMARE RANIȚI 26 pacienti dintre care 3 intubati3 pacienti prezntare in urgenta fara…

- UPDATE 12:00 INFORMARE RANIȚI - SPITALUL CLINIC DE URGENȚA BUCUREȘTIBilanț actualizat, in urma raportului de garda și a evaluarilor permanente la patul pacienților: In Spitalul Clinic de Urgența București au ajuns 31 de pacienți (dintre care 5 intubați) ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie…

- In Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti au ajuns 31 de pacienti dintre care 5 intubati ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita.Potrivit reprezentantilor unitatii sanitare, in acest moment, sunt internati 26 de pacienti, dintre care 3 intubati."Toti…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o Linie Verde pentru persoanele care cauta informatii despre cei afectati de exploziile de la o statie GPL din Crevedia sau cei care au simptomatologie, scrie News.ro.Potrivit Guvernului, MAI infiinteaza o Linie Verde in urma exploziilor de la o statie…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…