- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a reafirmat, luni, cooperarea stransa in relatiile militare dintre China si Rusia, in cursul primei intalniri cu un oficial militar rus de dupa revolta de scurta durata a Grupului paramilitar rus Wagner, informeaza agentia The Associated Press.Li Shangfu…

- Momentul atacului de la aeroportul Chișinau se poate vedea aici .Este alerta in Republica Moldova dupa atacul terorist de pe Aeroport. Cetațeanul din Tajdikistan care a ucis doi ofițeri ar avea și alți doi complici. Aceștia sunt cautați in toata țara, iar serviciile secrete cauta legaturi cu alte grupari…

- Focuri de arma pe Aeroportul International Chisinau.UPDATE 19.00 - In urma capturarii a agresorului de Brigada de poliție cu destinație speciala FULGER, situația de pericol din Aeroportul Internațional Chișinau a fost inlaturata.Cu regret informam publicul ca exista doua victime ale agresorului. Acestea…

- Potrivit presei din Rusia, ”persoana care a tras in aeroportul din Chișinau este acuzata in Tadjikistan ca l-a rapit pe 23 iunie pe vicepreședintele Orienbank”.Parchetul General al Tadjikistanului a dezvaluit identitatea cetațeanului sau care a impușcat pe aeroportul din Chișinau, scrie ziarul Kommersant,…

- Premierul chinez a folosit un discurs in cadrul unui forum economic mondial pentru a ataca incercarile tarilor occidentale de a isi reduce legaturile cu China, scrie BBC, potrivit Rador.Adresandu-se conferintei "Summer Davos", in orasul chinez nordic Tianjin, Li Qiang a afirmat ca ideea de "eliminarea…

- Ministerul chinez de Externe nu are nicio informație pe care sa o difuzeze cu privire la o posibila conversație telefonica intre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre revolta celor de la CMP "Wagner". Purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning,…

- Președinta Maia Sandu se adreseaza, luni seara, populației Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Președinției Republicii Moldova, fara sa precizeze și ce subiecte vor fi abordate de lidera de la Chișinau. Libertatea a transmis in direct și livetext declarațiile facute de Maia Sandu: "Rusia continua…