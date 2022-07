Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au pus fanii pe ganduri! Se pare ca cei doi au plecat impreuna intr-o vacanța exotica, iar imaginile publicate pe rețelele sociale i-au dat de gol. Hai sa vezi in ce ipostaza tandra s-a lasat fotografiata focoasa blondina alaturi de artist.

- Sarbatoarea așezarii ilfovene ar putea deveni festival, de anul viitor ◉ Petrecerea de la Petrachioaia, un adevarat brand Primaria și Consiliul Local al comunei Petrachioaia au organizat o petrecere, pe cinste, duminica, 26 iunie, de Ziua comunei Petrachioaia. Locuitorii așezarii ocrotite de Sf. Petru…

- Rebel Wilson a anunțat ieri seara, 9 iunie, intr-o postare pe Instagram ca are o relație cu o femeie. Actrița a și prezentat-o tuturor pe iubita ei, Ramona Agruma.„Credeam ca sunt in cautarea unui prinț, dar, de fapt, eu aveam nevoie de o prințesa. Iubirea e iubire”, e mesajul scurt transmis public…

- Bogdan de la Ploiești se bucura de un succes rasunator pe plan profesional, fiind in trending pe YouTube de catvea zile bune. Ei bine, numoroase persoane il susțin, insa se pare ca și-au facut simțita prezența și hackerii și haterii din mediul online. Recent, artistului i-au fost sparte conturile, astfel…