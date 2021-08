Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta suplimentarea sumelor alocate programelor „Rabla Clasic" si „Rabla Plus". Bugetul initial, in total de 635 de milioane de lei, s-a epuizat in timp foarte scurt, s-a decis ca in cadrul Programului „Rabla Clasic" sa se puna la dispozitie alte 5 milioane de lei…

- Dorinta administratiei locale a comunei Petricani de a moderniza și dota toate unitațile de invațamant din comuna incepe sa prinda contur in acest an o data cu proiectul „Creșterea eficienței energetice in cladirea Școlii Profesionale Petricani, comuna Petricani, județul Neamț”, care va fi depus spre…

- Un numar de 73.358 de vouchere au fost aprobate in etapa a doua a Programului "Rabla pentru Electrocasnice" din acest an, iar lista cu solicitantii avizati a fost publicata, luni, pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), informeaza institutia, intr-un comunicat de presa. Conform…

- Administrația Fondului de Mediu anunța ca vineri incepe o noua etapa a programului Rabla pentru electrocasnice. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, incepand de vineri, de la ora 10.00, se vor putea genera vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete. Valoarea voucherelor este de 400…

- Un numar de 75.000 de vouchere au fost aprobate in prima etapa a Programului “Rabla pentru Electrocasnice” din acest an, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES . Conform datelor centralizate, din cele 75.000 de vouchere emise, 32.556 au fost…

