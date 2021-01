Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (35 de ani), fost jucator al lui Dinamo, a afirmat ca Pablo Cortacero, șeful controversat al „cainilor”, l-a sunat in perioada sarbatorilor. „Am vorbit cu Pablo Cortacero de sarbatori. Chiar isi facea planuri cand vine in Romania, cu noul staff, cu alti oameni. ...

- Ionel Gane, 49 de ani, a creionat startul de 2021 la Dinamo, in situația „exploziva și dramatica” pictata de Pablo Cortacero, antrenorul detaliind ceea ce i-ar trebui echipei. - Domnule Gane, v-ați intalnit și cu Pablo Cortacero, ați avut o discuție de 5 minute, din nou promisiuni. Sincer, cum vi se…

- Paco Jemez, tehnicianul care a fost dorit de Pablo Cortacero la Dinamo in aceasta toamna, e la un pas sa ajunga in Mexic. Astfel, șansele ca acesta sa mai ajunga in Romania sunt aproape de zero. Potrivit lui Daniel Munoz, agentul lui Paco Jemez, tehnicianul ar urma sa ajunga la formația mexicana Cruz…

- Suporterii și jucatorii au facut front comun ca antrenorul Cosmin Contra sa continue, chiar daca Pablo Cortacero l-a amenințat, din Spania, ca a bifat ultimul meci in Ștefan cel Mare. Cosmin Contra a fost rugat, a fost somat, a fost solicitat, sa nu paraseasca "haita", chiar daca a notificat clubul…

- Pablo Cortacero, acționarul majoritar al lui Dinamo, spune ca va face modificari drastice pe banca tehnica, din cauza atitudinii și discursului antrenorului Cosmin Contra, 44 de ani. Dinamo - Viitorul, in 16-imile Cupei Romaniei, se joaca sambata, de la 20:45 „Cosmin Contra nu va mai continua la Dinamo. Va…

- Peluza Catalin Haldan, entitate care detine actiuni la FC Dinamo, cere sprijinul ambasadorului Spaniei la Bucuresti si ameninta cu proteste in strada, pentru a-l inlatura pe Pablo Cortacero

- PCH s-a saturat. Fanii-acționari ai lui Dinamo afirma ca sunt gata sa iasa in strada și cer sprijinul lui Manuel Larrotcha Parada, Ambasadorul Spaniei la Bucuresti, pentru a-l inlatura pe Pablo Cortacero de la club. Lista problemelor apasatoare de la Dinamo se extinde. ...

- Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Romaniei, a acceptat invitația de a participa la o ediție speciala a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Este prima apariție intr-o emisiune a lui Contra de la startul acestui sezon competițional. - Cosmin, pe tine…