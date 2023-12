Stiri pe aceeasi tema

- La peste 24 de ore de la tragedia de la Odorheiu Secuiesc, in urma careia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața și trei fete sunt in spital, una in stare critica, intubata, se cauta vinovații pentru prabușirea cladirii internatului, transmit stirileprotv.ro.

- David, adolescentul care s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub daramaturi terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nimeni nu banuia ce urmeaza sa se intample. Salvatorii au incercat sa ii scoata. Primele fete au fost scoase…

- David, adolescentul care s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub daramaturi terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nimeni nu banuia ce urmeaza sa se intample. Salvatorii au incercat sa ii scoata. Primele fete au fost scoase…

- Tragedie fara margini dupa ce o parte din cladirea internatului din Odroheiu Secuiesc s-a prabușit peste patru elevi. Ultimul tanar prins sub daramaturi a fost scos, insa medicii nu au putu face nimic pentru el. Baiatul de 17 ani a murit dupa ce a stat captiv doua ore sub moloz.O alta fata de aceeași…

- David, adolescentul care s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub daramaturi terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nimeni nu banuia ca acestea sunt ultimele sale clipe. David și colegele sale au ramas captivi sub daramaturi.…

- Terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nu a banuit nicio clipa ca va fi pentru ultima data cand va vedea lumina zilei. Intr-o clipa totul s-a naruit. David și alte trei tinere au fost prinși sub daramaturi.

- Un baiat de 12 ani a murit dupa ce a cazut de la o inalțime de 15 metri de la geamul hotelului in care era cazat cu colegii și profesorii lui. Un baiat de 12 ani, din Dambovița, pasionat de parkour, a murit dupa ce a cazut de la fereastra hotelului unde era cazat. Baiatul se afla impreuna cu un grup…

- Dupa un an, familia lui David cauta inca vinovații pentru moartea tanarului in varsta de 23 de ani care mers in club și mai apoi a fost gasit dupa 12 zile fara suflare. Familia susține ca David a batut și aruncat in rau.