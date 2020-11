Stiri pe aceeasi tema

- Psihiatrul Gabriel Diaconu spune ca cel care a comis crima din judetul Giurgiu are discernamant, stie foarte bine ce a facut si de aceea a incercat sa-si ascunda urmele. In acelasi timp, psihiatrul a subliniat ca autorul cel mai probabil a ramas in apropiere dupa incendierea victimei sale, potrivt unei…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu spune ca cel care a comis oribila crima din județul Giurgiu are discernamant, știe foarte bine ce a facut și de aceea a incercat sa-și ascunda urmele. Autorul faptei este chinuit, pe de alta parte, de frica de a nu fi prins.

- Extrema Catalin Hlistei (26 de ani), golgeterul lui Rapid și al Ligii 2, a fost audiat la Agenția Naționala Antidoping dupa ce a fost gasit dopat. Jucatorul giuleștenilor a sosit la sediul ANAD alaturi de avocatul sau și de doctorul celor de la Rapid și a dat declarații dupa ce a a picat testul antidoping.…

- Crima care a șocat lumea se indreapta spre un deznodamant, sau cel puțin astfel cred anchetatorii. Balerina de la testrul Bolșoi ar fi fost ucisa de prorpiul iubit, in timp ce acesta profita de slabiciunile ei.

- Doi baieți de 15 și 18 ani și o fata de 15 ani din orașul Targu Jiu au fost reținuți, dupa ce au batut un adolescent din Valcea. Cazul vine dupa ce, recent, o copila de 13 ani a fost batuta crunt de alte fete.Polițiștii din Targu Jiu s-au sesizat din oficiu, marți, dupa ce in mediul online…

- Poliția din Cipru a deschis miercuri un dosar penal pentru crima cu premeditare, dupa ce in spatele unei benzinarii din Larnaca a fost gasit cadavrul ingropat al unui roman de 33 de ani dat disparut de mai bine de o luna.

- Lucrurile se pre ca se incing in cazul clanului de interlopi, ”Duduianu”, dupa moartea fostului lider, Emi Pian. Autoritațile, imediat dupa inmormantare, au decis sa faca razii in locuința fostului iterlop, sub justificare cautarii unor probe in cazul crimei din Giulești și nu numai, avand in vedere…