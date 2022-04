Stiri pe aceeasi tema

- Metodele folosite in mult-mediatizatul caz ”Elodia” vor fi folosite și in ancheta dublei crime din Iași. Criminaliștii care se ocupa de elucidarea misterului in cazul dublului asasinat din cartierul Moara de Vant apeleaza la un aparat care a ajutat in dosarul dispariției avocatei Elodia Ghinescu.

- In ultimele zile, oamenii legii au analizat probe ADN din vila in care Youssef Jniyah și iubita sa, Ioana Vanesa Burlacu, au fost omorați cu sange rece. Anchetatorii au trimis la București, pentru efectuarea unor expertize, mai multe articole vestimentare. Pe unul dintre acestea a fost descoperit ADN-ul…

- Noi detalii incredibile ies la iveala in cazul dublului asasinat de la Iași. S-a descoperit o noua urma ADN pe comutatorul din locuința grozei, acolo unde doi studenți au fost uciși. ADN-ul nu este al principalului suspect, Ahmed Sami El Bourkadi.

- Ahmed Sami El Bourkadi se considera in continuare nevinovat in dubla crima de la Iași unde doi studenți au fost omorați, dar acum ies la iveala detalii șocante. Sangele suspectului a fost descoperit la locul crimei, in Moara de Vant, acolo unde tanarul de 25 de ani și iubita lui au fost injunghiați.…

- Anchetatorii au refacut traseul lui Ahmed Sami El Bourkadi, principalului suspect din cazul dublei crime de la Iași. In baza probelor stranse in acest dosar, investigatorii au tras concluzia ca acesta ar fi fost implicat in uciderea lui Youssef Jniyah și a prietenei sale, Ioana Vanesa Burlacu.Conform…

- Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași, aduce acuzații de rasism la adresa autoritaților ieșene. Studentul a cerut ajutorul familiei lui din Canada, iar acum reprezentanții Consulatului Canadei au venit la Iasi, pentru a face verificari.

- Cel de-al doilea potențial suspect in ceea ce privește dublul asasinat ar fi plecat din zona cand a constatat ca este urmarit.„In cadrul dosarului au fost audiate zeci de persoane. Printre acestea se regasește și un angajat al SRI. Acesta a susținut ca, pe data de 9 decembrie 2021, pe aleea de acces…