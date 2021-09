Noi detalii în cazul anchetei cu privire la moartea fetiței de doi ani Exista mari suspiciuni referitoare la moartea fetitei de doi ani adusa la spital de catre mama ei, care a spus doctorilor ca fetița s-a inecat in cada. Sophia Elena, in varsta de doi ani, fusese adusa in weekend la spital de catre mama ei aproape moarta, aceasta motivand ca a fost lasata nesupravegheata cateva minute in cada cu apa, timp in care copilul s-ar fi inecat. Totuși, rudele fetitei si institutiile aferente iși ridica suspiciuni și semne de intrebare, fiind de parere ca fata a murit dupa ce ar fi fost maltratata de catre mama. In fișa de observatie a medicilor de la Spitalul de Copii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

