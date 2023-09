Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Filip Titian, un tanar de 21 de ani, este cautat vineri, 29 septembrie, de Poliția Capitalei, dupa ce a plecat de acasa, din Sectorul 4, și nu s-a mai intors, anunța autoritațile.Potrivit Poliției Capitalei, tanarul a plecat de la adresa de domiciliu, din Sectorul 4, joi seara, 29 septembrie,…

- La data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 9:50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre Politia Capitalei cu privire la faptul ca o persoana banuita de comiterea unei infractiuni, in zona unui mall din Bucuresti, se deplaseaza catre judetul Prahova, pe DN1, cu un autoturism…

- In ediția difuzata aseara la „Chefi la cuțite”, Razvan Mincu și-a cerut iubita in casatorie. Complicii concurentului au fost chiar jurații Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. In varsta de 38 de ani, Razvan Minca, care are un restaurant in București, a participat la „Chefi la cuțite”…

- Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. In seara zilei de 1 septembrie 2023, in jurul orei 21.10, Poliția Municipiului Sebeș a…

- La Oltenița, a fost gasit trupul barbatului de 50 de ani, din București, care a disparut in timp ce pescuia, sambata, 26 august, in apele Dunarii, in zona localitații Gostinu. Cercetarile legate de acest caz sunt acum continuate de Inpectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Calarași.

- Momente de bucurie in familia Elenei Gheorghe! Costin Gheorghe și-a cerut iubita in casatorie. In exclusivitate pentru Antena Stars, fratele cunoscutei artiste a oferit și primele declarații dupa pasul cel mare, care a avut loc in cursul zilei de ieri, cu ocazia unei sarbatori importante, și anume Sfanta…

- Fata de 11 ani este din Ilfov și a disparut din Sectorul 2 București, unde a fost vazuta pentru ultima data. Poliția a facut publice semnalmentele fetei și cere ajutorul cetațenilor pentru a o gasi.

- Un barbat in varsta de 67 de ani este cautat de politisti dupa ce, potrivit proprietarului stanei la care lucra, ar fi facut un popas cu animalele pe pasune si apoi nu a mai fost de gasit, informeaza IPJ Buzau.