- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a confirmat, astazi ca „este oficial, in Timis exista un focar de pesta porcina africana la o ferma de porci din Parța. Ce urmeaza? Neutralizarea celor 39.000 de animale si luarea de masuri pentru combaterea raspandirii bolii. Sacrificarea porcilor si ingroparea lor…

- ”Sunt doua scurgeri de partea suedeza si doua de partea daneza”, a declarat AFP un reprezentant al autoritatii suedeze. Cele doua scurgeri de gaze naturale din Nord Stream de partea suedeza se afla ”in apropiere una de alta”, a precizat aceasta. Autoritatile din Suedia si Danemarca vorbeau, pana acum,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca achizitia de catre Romania a sistemului de aparare Iron Dome ”nu este un vis”, el confirmand la Digi 24 ca poarta discutii cu oficiali israelieni pe acest subiect, potrivit News.ro. ”Iron Dome este o tehnologie noua, aflata oarecum sub embargo, Statele…

- Pompierii militari timișeni au raspuns prompt, in cursul nopții de 10 spre 11 septembrie, unui numar de trei intervenții. . In data de 10.09.2022, la ora 21:32, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la un autoturism, cu propagare la anexa și la casa, in comuna Gottlob. A fost…

- 120 de unitați de invațamant din județul Bistrița-Naaaud nu au paza și protecție pentru elevi și unitate. Intr-un an au fost raportate 62 de incidente in școli. Șeful ISJ BN, Cristian Nicula, a prezentat un raport in legatura cu gradul de protecție al copiilor di n școli sau gradinițe, in cadrul ședinței…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pe termen scurt pentru fenomene meteorologice periculoase, alerta care vizeaza mai multe localitați din județul Timiș, dupa cum urmeaza: Jimbolia, Variaș, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Lovrin, Biled, Sanpetru Mare,…

- Potrivit institutiei, masurile au rolul sa sustina stabilitatea financiara si sa intareasca mecanismu lde transmitere monetara, dupa ce s-a referit la necesitatea de a corecta decalajul tot mai mare intre dobinda de politica monetara si dobanzile de imprumut, atunci cand a redus dobanda cheie, joi.…

- Noul focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o exploatatie nonprofesionala din comunea Baneasa, transmite, vineri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu. Autoritatile au stabilit o zona de protectie in jurul focarului, de minimum 3 kilometri, pe…