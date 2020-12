Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, propus miercuri seara de liberali pentru functia de prim-ministru, a declarat ca in perioada urmatoare obiectivul este formarea unei majoritati parlamentare pentru ca Romania sa aiba cat mai repede un guvern votat.

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Printre cei care participa la sedinta se numara presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- ”In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata cea de-a treia rectificare bugetara pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1 % din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contractie economica de 4,2 la suta”, a anuntat Florin Citu,…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca, prin a treia rectificare bugetara din acest an, care a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern, se asigura finantarea necesara in domeniul sanatatii, asistenta sociala si educatie si in acelasi timp continuarea investitiilor.

- Ministrul Finantelor: ”Exclud varianta unui acord cu FMI. Necesarul de finantare pentru anul acesta este acoperit aproape 97%” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat ca exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar International, precizand ca dupa ce a fost castigata increderea…

- ​Un proiect de OUG privind mai multe masuri fiscal-bugetare au fost discutate joi de Guvern, în prima lectura, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor. Având în vedere ca se apropie 25 octombrie, actul normativ are în vedere o înlesnire la plata pentru obligațiile…

- Citu: OUG privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta intra joi in Guvern. Nu sunt necesare garantii, iar cererile pot fi depuse pana la 15 decembrie Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta…