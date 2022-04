Noi amenzi pentru nereguli RCA: Euroins, peste 3 milioane de lei. Groupama - peste 60.000 lei

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 31 martie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica Argeș, au acționat impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale…

- Inspectorii in munca au aplicat anul trecut amenzi de aproximativ 1,5 milioane lei in urma a peste 1.700 de controale care au vizat combaterea fenomenului de munca nedeclarata, informeaza, miercuri, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Inspectorii ANPC au gasit o serie de nereguli in benzinariile Gazprom și Lukoil, precum și in magazine Berezka. Mai multe benzinarii Gazprom și Lukoil, precum și magazine Berezka, au fost controlate de inspectorii ANPC și, pentru diverse nereguli, au primit amenzi de aproape 1,5 milioane de lei. „Avem…

- ANPC a anuntat ca echipe de comisari au verificat, luni, operatorii economici care activeaza in Piata Gemeni din Sectorul 2 al Capitalei. Echipele de control au constatat ca erau vandute produse nesigure, care nu aveau niciun element de identificare, unele produse lactate si preparate din carne…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aplicat furnizorilor de gaze naturale si de energie electrica amenzi contraventionale in valoare totala de 2,63 de milioane de lei, in cadrul unei noi serii de actiuni de control, potrivit unui comunicat remis joi de

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 - 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, conform Agerpres.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca marile companii care furnizeza gaze și energie electrica risca amenzi pe cifra de afaceri daca umfla in mod repetat facturile consumatorilor. Popescu spune ca milioane de facturi au fost incarcate ilegal și ca e momentul ca furnizorii sa ia amenzi.…

- Doar anul trecut, comisarii din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara al Garzii de Mediu au aplicat amenzi in valoare de peste 1,5 milioane de lei pentru nerespectarea normelor specifice. Au fost efectuate 830 de controale și au fost aplicate 69 de amenzi contravenționale. „Urmare a efectuarii…