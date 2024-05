Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ANPC au anuntat, marti, ca, in prima jumatate a lunii aprilie, au desfasurat, la nivelul intregii tari, ample actiuni de control care au vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la comercializarea legumelor si fructelor proaspete in magazine alimentare,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a inceput, joi, o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua Lukoil. Pana in acest moment, comisarii ANPC au…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a inceput, joi, o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua Lukoil. Pana in acest moment, comisarii ANPC…

- Reprezentantii ANPC au transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca au inceput o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua OMV – Petrom. Pana in acest moment comisarii ANPC…

- Reprezentantii ANPC au transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca au inceput o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua OMV – Petrom. Pana in acest moment comisarii…

- FOTO: Amenzi de peste 1,1 milioane de lei date de Protecția Consumatorilor Alba, in februarie. Ce nereguli au descoperit comisarii Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Alba a desfașurat in luna februarie 2024 o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a desfașurat, de la inceputul anului și pana ieri, acțiuni de verificare a modului in care operatorii economici respecta legislația in vigoare referitoare la protecția consumatorilor, in conformitate cu tematicile de control stabilite…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Brașov a desfașurat, in a doua jumatate a lunii ianuarie a anului 2024, o ampla acțiune de verificare a modului in care este respectata legislația in vigoare in magazinele lanțului Mega Image, din județul Brașov. Pana la acest moment, au fost controlate…