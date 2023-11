Roxana Mag, Sean Norvis și Mircea Știopon au colaborat pentru a aduce in fața publicului o versiune neașteptata a single-ului ”Noaptea pe la 3”. La numai doua saptamani de la lansare, piesa produsa și lansata de Norvis Music crește tot mai mult in ”Trending for music”, in momentul de fața aflandu-se pe locul doi, rupe TikTok-ul, fiind din ce in ce mai des utilizata, avand peste 50.000 de clipuri, și se afla in top 10 Shazam Romania. Dupa cum se poate observa in clipul de pe YouTube, melodia a avut un impact imens asupra celor prezenți la Timișoara Music Awards 2023, unde publicul a dansat…