Noaptea Muzeelor, găzduită și de Muzeul Național „Constantin Brâncuși” Noaptea Muzeelor va avea loc și la Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu. O serie de evenimente vor avea loc intre orele 21,00 și 00,00. In program este trecut un recital de jazz, etno – jazz, jazz eclectic susținut de cvintetul OPUS 1, 61(Cristian Ciomu – claviaturi, Mircea Suchici – violoncel, Marcel Voinea – tobe, Iulian Albu-chitara și Cornel Popescu – caval, fluier, dramba). Va mai putea fi urmarit un medalion Maria Tanase in interpretarea Dianei Draghici, din Liege, Belgia. „Vizitatorii vor urmari spectacolul Teatru de umbre – coordonator Pompiliu Ciochia, actor, precum și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Europeana a Muzeelor este un eveniment de succes initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta. Evenimentul este patronat, in mod traditional, de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Muzeul Național al Bucovinei va puncta manifestarea Noaptea…

- Noaptea Muzeelor 2021. Muzeul Județean Argeș pregatește doua evenimente online. Muzeul Județean Argeș ramane inchis pentru vizitatori și pentru ediția Nopții Muzeelor din 2021, insa are pregatite doua evenimente distincte pentru public. Anul acesta, Noaptea Muzeelor are loc sambata, 12 iunie. Eveniment…

- 11 total views Inițiata de Ministerul Culturii și Comunicarii din Franța și patronata in prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfașurat la nivel internațional și aflat anul acesta la a 17-a ediție.…

- Muzeele literare iesene pot fi vizitate pana la miezul noptii, in data de 12 iunie, zi aleasa de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania pentru a sarbatori ‘Noaptea Europeana a Muzeelor’, eveniment major al lumii muzeale, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor…

- Muzeele literare ieșene va așteapta cu porțile deschise in data de 12 iunie 2021, zi aleasa de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania pentru a sarbatori Noaptea Europeana a Muzeelor, eveniment major al lumii muzeale, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor…

- Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” va marca evenimentul internațional Noaptea Europeana a Muzeelor pe data de 12 iunie, cand vor avea loc o serie de evenimente cultural-educaționale la secțiile de Istorie-Arheologie. La Secția de Istorie și Arheologie vor fi rulate, pe monitoarele amplasate…

- Noaptea Muzeelor este un eveniment european initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta in anul 2005. Evenimentul va avea loc in seara de 12 iunie. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Noaptea Muzeelor este pandantul…

- In fiecare an la 18 mai comunitatea mondiala celebreaza Ziua Internaționala a Muzeelor. Evenimentul reprezinta o inițiativa a Ministerului Culturii si Comunicarii din Franta, incepand cu anul 1977, fiind patronata in prezent de Consiliul Europei, UNESCO si Consiliul International al Muzeelor (ICOM).…