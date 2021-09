Noapte de foc pentru medicii de la Spitalul de Boli Infectioase

Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentarea de la 518 posturi la 529 posturi a statului de functii al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi va fi dezbatuta de consilierii județeni in ședința ordinara de miercuri, 22 septembrie. Conducerea unitații medicale a facut aceasta solicitare avand in vedere ca aceste…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf. Parascheva” din Iasi functioneaza la capacitate maxima. La nivelul tuturor pavilioanelor sunt ingrijiti pacienti Covid cu forme medii spre severe, 99% dintre acestia fiind nevaccinati. La acest moment spitalului dispune de 5 locuri de terapie intensiva si doar…

- In județul Iași se amenajeaza noi paturi in secțiile ATI COVID, incepand de astazi, ca urmare a dublarii, in ultimele zece zile, a ratei internarilor pacienților covid in secțiile de terapie intensiva. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a anunțat ca intr-o prima etapa, la Spitalul CFR, numarul paturilor…

- Pacienții infectați cu diferite boli ușor transmisibile, incepand de maine, nu vor mai fi internați la Spitalul de Boli Infecțioase, ci la secțiile de specialitate ale celorlalte spitale din județ. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat ca medicii din respectivele spitale vor putea beneficia…

- Secțiile de terapie intensiva COVID din București sunt pline, iar tendința este ca la spital sa ajunga familii intregi, inclusiv cu bebeluși de o luna, avertizeaza medicii. Medicii din Capitala sunt din nou in alerta dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut. Ei…

- Din nefericire, numarul pacientilor infectati COVID19 este in crestere continua. Pentru a sprijini sistemul medical iesean si pentru a temporiza, fara a afecta actul medical, transformarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase” Sf. Parascheva”, din nou, in spital care ingrijeste doar pacienti COVID19,…

- Numarul cazurilor de infectari cu tulpina Delta a crescut in ultimele saptamani motiv pentru care testarea pacienților este foarte importanta. Spitalul de Boli Infecțioase din Iași este singurul din regiunea Moldovei care este dotat cu kitul necesar pentru identificarea tulpinii Delta. „Identificam…

- Consiliul Județean a depus in MySMIS (sistem prin care potentialii beneficiari din Romania pot solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020) cererea de finanțare pentru Proiectul ”Creșterea siguranței pacienților prin achiziția și montajul sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare…