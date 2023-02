Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii auto Nissan si Renault au dezvaluit luni detaliile aliantei lor reechilibrate, in cadrul careia producatorul auto japonez s-a angajat sa preia o participatie de pana la 15% din viitoarea divizie de automobile electrice a Renault, denumita Ampere, transmite Reuters. Fii la curent…

- Veste buna pentru soferii de masini electrice si hibrid! Noi statii de alimentare vor exista, in curand, in apropiere de Transalpina. La ora actuala, preferinta pentru masini electrice este pe un trend ascendent, atat in Uniunea Europeana, cat si la noi in tara.

- Au fost anunțate primele schimbari in structura alianței Renault-Nissan, iar grupul francez iși va reduce participația in acționariatul companiei nipone cu 28 de puncte procentuale. Companiile vor investi in proiecte cheie in America Latina, in India și in Europa, care vor acoperi trei domenii: piețe,…

- Tot mai mulți romani iși achiziționeaza mașini electrice și abia apoi realizeaza o serie de provocari carora trebuie sa le faca fața. Unii dintre ei dau dovada de inventivitate și gasesc soluții neașteptate.

- Audi e-tron, primul model cu zero emisii al marcii germane, a debutat in urma cu 4 ani, in cadrul Salonului Auto de la Paris. La scurt timp, nemții au lansat serviciul de incarcare e-tron Charging Service, destinat clienților cu mașini electrice și plug-in hybrid. Acum, reprezentanții companiei anunța…

- Primaria Brasov a semnat un contract pentru amplasarea a 15 statii de incarcare pentru masini electrice, care vor fi montate in cele doua parcari multietajate de langa spitalul militar si din Poiana Brasov, la gara si la intrarile in oras dinspre Sibiu, Bucuresti si Sanpetru. Conform Primariei Brasov,…

- 66 de stații de incarcare pentru mașini electrice, in Blaj: Primaria a depus o cerere de finanțare prin AFM 66 de stații de incarcare pentru mașini electrice, in Blaj: Primaria a depus o cerere de finanțare prin AFM Primaria municipiului Blaj a depus, in data de 14 noiembrie 2022, prin Administrația…

- Pentru preturi, astazi a fost vinerea neagra. Pentru comercianti, ziua care le aduce profituri record. Iar pentru amatorii de chilipiruri, ocazia perfecta sa aleaga din milioane de oferte la reducere.