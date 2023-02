Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii auto Nissan si Renault au dezvaluit luni detaliile aliantei lor reechilibrate, in cadrul careia producatorul auto japonez s-a angajat sa preia o participatie de pana la 15% din viitoarea divizie de automobile electrice a Renault, denumita Ampere, transmite Reuters. Fii la curent…

- renProducatorul auto Renault vrea sa-i ajute pe angajati sa faca fata cresterii costului vietii oferind o majorare cu 7,5% a bugetului de salarii pe 2023, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza AGERPRES . Cresterea bugetului va corespunde unei majorari a…

- ​Șefii Renault și Nissan au reușit sa treaca de neințelegerile starnite mai ales de scandalul Carlos Ghosn și vor prezenta la Londra, pe 6 februarie, proiectele noi pe care le va dezvolta alianța franco-nipona. Au fost multe neințelegeri, mai ales legate de rolul redus jucat de Nissan in cadrul alianței,…

- In 2020, Ford și Volkswagen au incheiat un parteneriat prin care constructorul german le va furniza americanilor platforma MEB pentru viitoarele modele electrice ale Ovalului Albastru. Aceasta arhitectura ar urma sa fie prezenta la un viitor crossover sport electric și un viitor crossover de clasa medie…

- Producatorul european de aeronave Airbus a anuntat miercuri un parteneriat cu constructorul francez de automobile Renault, pentru a dezvolta o noua generatie de baterii pentru masini si avioane, relateaza Reuters și News.ro. Echipele de inginerie ale ambelor companii isi vor uni fortele pentru a dezvolta…

- Renault si Nissan sunt aproape de finalizarea planului prin care luna viitoare vor anunta la Londra un potential acord de restructurare a aliantei lor, desi cei doi producatori auto inca negociaza conditiile, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Fii la…

- Anul viitor, Mașina Anului 2023 in Europa va fi anunțata in 13 ianuarie. Pana la inceputul anului viitor, organizatorii acestui concurs au dezvaluit lista scurta cu cele 7 modele finaliste care intra in cursa pentru acest titlu. Toate modelele finaliste numite de catre membrii juriului sunt fie hibride,…

