Nissan dezvoltă planuri de creştere în domenii precum software şi vehicule electrice, independent de Renault Al treilea mare producator de automobile din Japonia dupa vanzari, Nissan cauta un partener in afara industriei auto pentru a dezvolta software care sa conecteze vehiculele la servicii bazate pe cloud, au spus doua persoane implicate in discutii, fara a da detalii despre candidati. Acest lucru ar aborda o relativa slabiciune a Nissan, deoarece incearca sa faca masinile ”mai inteligente si mai conectate”, a spus una dintre persoane. De asemenea, Nissan lucreaza la o strategie extinsa pentru vehiculele electrice cu baterii si plug-in pentru pietele din America de Nord si Asia, care va fi doar pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

