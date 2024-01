Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile care au cazut in ultimele zile peste judetul Iasi au provocat un adevarat razboi, mai ales din cauza traficului rutier ingreunat. Principala nemultumire a iesenilor este, poate, felul in care a functionat transportul in comun.

- Scandalul restaurarii Bojdeucii lui Creanga a ajuns in Parlament. Comisia de Cultura a Camerei Deputaților a discutat cu directorul Direcției Județene de Cultura din Iași, Bobi Apavaloaei, despre reabilitarea Bojdeucii. Șeful culturii ieșene le-a spus ironic aleșilor ca se bucura ca a existat acest…

- Victor Ponta a reacționat, dupa scandalul plecarii din țara a primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Fostul premier spune ca este vorba despre o dubla masura, in condițiile in care Cristian Popescu Piedone a fost oprit fara sa aiba ordonanța de reținere. „Ce am inteles eu din tot scandalul: Piedone…

- Sam Altman, directorul executiv și cofondator al OpenAI, a fost inlaturat din propria companie dupa ce consiliul de administrație l-a acuzat ca „nu a fost intotdeauna sincer in comunicarile sale", potrivit The Guardian.Demiterea lui Altman reprezinta un șoc major in Silicon Valley. In urma lansarii…

- In municipiul Iași a fost reluata furnizarea agentului termic catre asociațiile de locatari cu plațile efectuate la zi și catre cele care au depus solicitari. Edilul Mihai Chirica a anunțat ca incarcarea magistralelor și verificarea acestora s-a facut weekendul trecut. Vineri au fost platite 5 milioane…

- Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, a fost iertat de colegi dupa scandalul de la inceputul anului cu polițiștii din Iași. Secția pentru procurori a instituției a decis ca Horodniceanu nu a incalcat statutul profesiei, in ciuda amenințarilor facute la adresa polițiștilor.

- Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, a fost iertat de colegi dupa scandalul de la inceputul anului cu polițiștii din Iași. Secția pentru procurori a instituției a decis ca Horodniceanu nu a incalcat statutul profesiei, in ciuda amenințarilor facute la adresa polițiștilor.

- "Decizia conducerii Teleradio-Moldova de a interzice candidaților electorali sa vorbeasca in limba rusa este nu doar greșita, ci și toxica, ilegala", afirma fostul ministru al Educației, Culturii și Cercetarii, Corneliu Popovici. Potrivit fostului minstru, aceasta abordare eronata afecteaza imaginea…