Ninsoarea din Bucureşti a doborât 59 de copaci, iar 54 de maşini au fost avariate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a avut, sambata, in doar cinci ore, 60 de interventii dupa ninsoarea din Capitala. 59 de copaci au cazut, iar 54 de masini au fost avariate, relateaza News.ro.ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca, in intervalul orar 06:00 - 11:00, au existat 60 de interventii in Bucuresti."Au fost indepartati 59 de copaci, 2 garduri, 1 stalp de iluminat. Au fost avariate 54 de autoturisme", anunta sursa citata."La ora 8 stratul de zapada era cuprins intre 10 și 15 cm. Va continua sa ninga slab, astfel ca pana la sfarșitul intervalului grosimea stratului de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

