Ninsoarea a dat peste cap traficul în județul Cluj - FOTO Zapada care s-a așezat pe drum azi-noapte e îngreunat circulația pentru șoferi în tot județul, inclusiv în municipiul Cluj-Napoca. Mai mulți șoferi s-au plâns pe rețelele de socializare ca drumurile nu au fost curațate de zapada și ca în aceasta dimineața s-a circulat greu pe drumurile din județ. Astfel, în aceasta dimineața, la 7:30, o coloana de zeci de mașini s-a format pe strada Eugen Ionesco din Cluj-Napoca. Coloana s-a întins pâna pe strada Fagului. De asemenea, drumul Capușu Mare-Beliș a fost acoperit de zapada și s-a… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

