Nikola recheamă de pe piaţă toate camioanele sale electrice, după o investigaţie privind incendii recente In prezent exista pe piata un total de 209 de camioane electrice produse de Nikola, la dealeri si clienti, iar compania recheama acele vehicule si este in curs de a contacta toate partile, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al lui Nikola. Concluziile preliminare ale anchetei efectuate de un investigator tert au fost coroborate joi cu un ”incident termic minor”, la un acumulator de pe un camion parcat pentru validare tehnica, a spus compania, adaugand ca nimeni nu a fost ranit. ”Este putin probabil ca o fapta rauvoitoare sau alti factori externi sa fi cauzat incidentul”, a spus Nikola… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nikola a rechemat de pe piata toate camioanele sale electrice pe care le-a livrat pana in prezent si suspenda vanzarile, dupa ce o investigatie asupra unor incendii produse recent a gasit drept cauza o scurgere de lichid de racire in interiorul unui acumulator, transmite Reuters. In prezent…

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…

- Constructorul german de automobile de lux Mercedes-Benz a decis sa faca din China, cea mai mare piata auto din lume, elementul central al urmatoarei sale campanii pentru automobilele electrice, a anunțat directorul general Ola Kaellenius, potrivit agenției de presa Reuters, preluata de Agerpres.Campania…

- Fondatorul Tesla, Elon Musk, a prezentat camionul in 2019, cand designerul vehiculului a spart geamurile din ”sticla blindata”, care se presupunea ca nu se sparg. Compania a amanat de atunci inceperea productiei, iar Musk a citat anul trecut lipsa de componente drept motiv pentru a impinge lansarea…

- Vehiculele electrice ale Mercedes-Benz vor adopta in America de Nord tehnologia de incarcare a Tesla, incepand din 2025, iar din anul urmator vor avea acces si la peste 12,000 dintre superincarcatoarele acesteia, transmite Reuters. Mercedes-Benz se alatura companiilor americane Ford si General Motors…

- Vehiculele electrice ale Mercedes-Benz vor adopta in America de Nord tehnologia de incarcare a Tesla, incepand din 2025, iar din anul urmator vor avea acces si la peste 12,000 dintre superincarcatoarele acesteia, transmite Reuters.Mercedes-Benz se alatura companiilor americane Ford si General Motors…

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania, in timp ce pretul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel putin 10%, in conditiile ieftinirii materiilor prime, potrivit datelor unei companii din industria de comert electronic. Anual, romanii cumpara circa…