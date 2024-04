Stiri pe aceeasi tema

- Nike cheltuie mai mult pentru Jocurile Olimpice de la Paris din acest an decat pentru oricare dintre jocurile anterioare, potrivit unor directori de varf, in timp ce marca de imbracaminte sportiva din SUA se lanseaza intr-un impuls de marketing despre care spera ca va relansa vanzarile slabe si va ajuta…

- Producatorul de imbracaminte sportiva Adidas vrea sa retraga de la vanzare din magazinele sale tricoul cu numarul 44 al nationalei de fotbal a Germaniei din cauza faptului ca cifra a fost stilizata in asa fel incat seamnana destul de mult cu un simbol nazist, informeaza agenția germana de presa DPA,…

- Anul trecut, gigantul german al industriei de imbracaminte sportiva, Adidas, a inregistrat pierderi de 58 de milioane de euro, marcand astfel prima data in ultimii 30 de ani cand compania a raportat rezultate financiare negative. Principalul motiv al acestor pierderi? Renunțarea la colaborarea cu unul…

- In curand vei avea ocazia sa incerci Sora, Inteligența Artificiala care e capabila sa creeze clipuri video fotorealiste de la zero. Intr-un interviu acordat The Wall Street Journal, CTO-ul OpenAI, Mira Murati, spune ca Sora va fi disponibil „in acest an” și ca „data cea mare ar putea fi peste cateva…

- Citesc o știre: Uniforma va deveni obligatorie in toate școlile din Franța, din anul 2026, pentru a reduce inegalitatea. Problema „ținutei unice”, sau a uniformei, in școli, a facut obiectul unor dezbateri in ultimele luni in Franța. Citeam aceasta știre cand ma documentam pe tema bullyingului in școli…

- ”Pehart Grup, una dintre cele mai mari companii producatoare de hartie tissue din sud-estul Europei, patrunde pe piata produselor Away from Home. Compania romaneasca lanseaza brandul Sovio, care va reuni intr-o prima etapa 18 produse, printre care prosoape de hartie, cearsafuri din hartie pentru cabinete…

- In timp ce piața mașinilor second-hand a devenit mai transparenta de-a lungul anilor, modificarea frauduloasa a odometrelor este o realitate inca raspandita la nivel mondial. Cumparatorii pierd milioane de euro din cauza vanzatorilor necinstiți și se pare ca aceasta situație nu se va schimba semnificativ…

Diana Campean a absolvit…