Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de stat in Niger - Junta militara din Niger a anunțat planuri de a-l judeca pe președintele inlaturat Mohamed Bazoum pentru inalta tradare și subminare a securitații naționale, anunța RadorAcesta este cel mai recent semn ca junta intenționeaza sa reziste presiunii internaționale de a reda…

- Autorii loviturii de stat din Niger si-au anuntat duminica seara intentia de a-l urmari in justitie pe presedintele inlaturat Mohamed Bazoum pentru inalta tradare si subminarea securitatii tarii.

- Ministrii apararii din statele vest-africane au schitat un plan pentru o interventie militara in Niger, in cazul in care presedintele ales democratic, Mohamed Bazoum, nu va fi readus la putere maine. Mohamed Bazoum a fost inlaturat saptamana trecuta printr-o lovitura de stat, cea de-a saptea care a…

- Burkina Faso si Mali au emis o declaratie comuna in care au afirmat ca vor considera declaratie de razboi impotriva lor orice fel de interventie militara in Niger, anunța Rador.Cele doua tari, care au conducere militara, au precizat ca, intr-un astfel de scenariu, vor actiona in apararea vecinului…

- Scene tensionate și chiar violente au avut loc duminica in fața Ambasadei Franței din Niger, in timp ce mii de oameni care susțin lovitura de stat militara și-au exprimat furia fața de politica pe care Franța a avut-o fața de fosta sa colonie. Demonstranții și-au anunțat sprijinul fața de președintele…

- Potrivit informatiilor, 130 de oficiali din Niger, membri ai partidului presedintelui indepartat de la putere Mohamed Bazoum, au fost arestati de junta aflata la putere, informeaza Rador.Mohamed Bazoum este el insusi in custodia armatei, dar luni au fost date publicitatii fotografii cu presedintele,…

- Comisia Europeana a amenintat joi junta militara din Niger ca va suspenda ajutorul financiar pentru aceasta tara, unde presedintele Mohamed Bazoum, aliat al Occidentului in regiunea Sahel, a fost inlaturat de la putere printr-o lovitura de stat militara.

- Garzile prezidentiale din Niger il retin pe presedintele Mohamed Bazoum in interiorul palatului prezidential din capitala, care a fost blocat de vehicule militare inca de miercuri dimineata, au declarat surse de securitate citate de Reuters.