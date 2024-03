Stiri pe aceeasi tema

- Junta din Niger revoca un acord militar cu Statele Unite care permitea accesul personalului de la Departamentul de Aparare pe teritoriul tarii, informeaza Rador Radio Romania. Junta militara aflata la guvernare in Niger a revocat cu efect imediat un acord militar cu Statele Unite.Acordul permitea…

- Creșterea numarului de apariții ale Obiectelor Zburatoare Neidentificate (OZN-uri) in anii 1960 a fost cel mai probabil cauzata de testele efectuate de SUA cu avioanele sale de spionaj și cu tehnologia spațiala avansata, a concluzionat un raport al Pentagonului, potrivit BBC News.Constatarile, prezentate…

- In urmatoarele doua saptamini, in Georgia vor avea loc exerciții militare multinaționale "Trojan Trail" cu participarea țarilor militare, precum și a statelor membre NATO. Despre acest lucru au informat Ministerul georgian al Apararii și Ambasada SUA, scrie "Adevarul European". Militarii vor lucra la…

- Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”,…

- Avertismentul care da fiori! Cand ar putea Rusia sa atace NATODanemarca ar trebui sa isi accelereze investitiile militare dupa ce noi informatii indica faptul ca Rusia se reinarmeaza mai repede decat era de asteptat si ca ar putea ataca o tara NATO in termen de trei pana la cinci ani, a declarat…

- Guvernul american a aprobat joi vanzarea de drone militare catre India in valoare de patru miliarde de dolari, intr-un moment in care cele doua tari depun eforturi pentru a-si consolida cooperarea, inclusiv cea militara, relateaza AFP.Vanzarea a 31 de drone ultra-sofisticate de tip MQ-9B Sky Guardians…

- Statele Unite și Marea Britanie au bombardat, in cursul nopții, poziții ale insurgenților huthi din Yemen, ca reacție la atacurile pe care islamiștii le-au lansat asupra navelor din Marea Roșie in contextul ofensivei israeliene in Fașia Gaza. Mai mulți oficiali din cadrul Departamentului american al…

- Atacul rusesc masiv cu rachete efectuat marti dimineata asupra capitalei ucrainene Kiev si orasului Harkov din nord-estul Ucrainei a tintit societati ale complexului militar-industrial ucrainean si depozite unde sunt stocate arme si munitii occidentale, potrivit Ministerului rus al Apararii.