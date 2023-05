Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu a fost un esec, a afirmat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, respingand criticile din partea unor proeminenti politicieni eurosceptici cu privire la modul de implementare a Brexitului, relateaza Reuters.

- Politicianul britanic Nigel Farage, considerat de multi „fata Brexit-ului" in Marea Britanie, a declarat ca parasirea Uniunii Europene a fost un esec pentru Londra, relateaza Reuters, preluat de hotnews.ro. Fostul europarlamentar si sef al partidului UKIP a criticat guvernele conservatoare conduse succesiv…

- Intrebat despre informația vehiculata inca de luni pe surse, privind vizita regala in Romania, șeful Guvernului a confirmat ca „este o activitate care este pe agenda guvernamentala. Suntem parte la programul care va fi la nivelul președinției”.Nicolae Ciuca a mai afirmat ca nu are informații cu privire…

- Sloganul ”L-am decapitat pe Ludovic al XVI-lea, putem reincepe!”, scandat cu regularitate la manifestatii impotriva reformei pensionarii, a fost scandat de catre un consilier regional din Ile-de-France in fata sediului Partidului Renaissance al presedintelui francez Emmanuel Macron, relateaza Le Figaro,…

- Strategul militar din secolul al XIX-lea Carl von Clausewitz descria razboiul ca fiind „taramul incertitudinii”. In Ucraina, razboiul este invaluit intr-o ceața care devine din ce in ce mai densa, scrie intr-un editorial publicat de „The Telegraph” colonelul britanic in retragere Hamish de Bretton-Gordon,…

- O eventuala revenire a Marii Britanii in Uniunea Europeana, de unde ea a iesit dupa referendumul privind Brexit-ul din 2016, nu va fi posibila decat dupa multi ani, considera fostul premier britanic Tony Blair, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Reprezentanții Mass Global Energy Rom, compania care a achiziționat anul trecut termocentrala de la Mintia, au anunțat luni un plan de investiții de peste un miliard de euro in transformarea acestei termocentrale in urmatorii 3 ani. Intr-o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca, la Palatul Victoria,…

- Mai multe ONG-uri au anuntat ca vor protesta sambata dupa-amiaza in Piata Victoriei impotriva initiativei legislative de modificare a Codului penal, depusa in Parlament de premierul Nicolae Ciuca si de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Pentru ca nu suntem in Rusia lui Putin. Suntem in Romania,…