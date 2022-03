Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au identificat ca diferite organe sau sisteme imbatrinesc in ritmuri diferite, in funcție de „ceasuri” biologice unice. Oamenii de știința au suspectat de mult timp ca virsta noastra cronologica este o masura inșelatoare. Ideea calcularii „virstei biologice”, o valoare care ar reflecta…

- Ionuț Țene Poezia este o febrila cautare a ”timpului pierdut” și o anamneza a originilor crepusculare. Poetul, atunci cand scrie poezie, iși redescopera radacinile și cauta infrigurat propria ințelegere in lume și starea mersului spre ființare. Lirica autentica este o perpetua retraire a ”eternei reintoarceri”.…

- Co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor Claudiu Tarziu explica modul in care imparte cu George Simion conducerea AUR, el aratand ca Simion „e cu organizarea, cu drapelul si portavocea in mana”, in timp ce el este cel care se ocupa de formarea viitorilor demnitari ai Romaniei. In ceea ce…

- In ultimii doi ani, marcați de pandemia de COVID, am fost nevoiți sa ne supunem unor noi reguli și restricții, care ne-au schimbat nu doar stilul de viața, și modul in care gandim și luam decizii. Etica a devenit mult mai vizibila in viețile noastre, crede cercetatorul Hugh Breakey intr-un editorial…

- A treia zi de luni din ianuarie, numita Blue Monday, e considerata cea mai deprimanta zi din an. Vremea, oboseala, problemele financiare sau sfarșitul vacantelor de sarbatori pot fi cateva dintre motivele pentru care oamenii se simt tristi in aceasta zi.

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej foarte bun de a ne intalni cu cei dragi, dar totuși nu trebuie sa uitam ca noul coronavirus continua sa bantuie in societate, iar intalnirile in masa ar putea sa se transforme in adevarate tragedii.

- Începând din 2016, România a înregistrat an de an deficite bugetare semnificative, de aproximativ 3% din PIB, chiar 4,6% din PIB în 2019, iar 2020 ne va duce pe fondul cheltuielilor legate de pandemie spre 10%. Aceste cifre nu au cum sa nu produca îngrijorare pentru…

- "Revenirea in circuit a acestei aripi din Institutul Matei Balș este importanta, asta nu inseamna ca trebuie sa renunțam. Trebuie sa gasim soluții cat mai bune. Astea sunt spitalele, dar nu putem renunța sa folosim (...). Trebuie sa oferim cat mai multa siguranța pacienților. Asta nu se poate face decat…