Primaria Capitalei condusa de Nicușor Dan a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care ii va scandaliza pe cei din lumea turismului, in special pe hotelieri. Conform unei proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei, taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti ar putea creste in anul 2023 la o cota de 2% la tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, fata de 0,5%, in prezent, adica cu 1,5% mai mult, ceea ce inseamna de trei ori. Printre obiectivele urmarite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica…