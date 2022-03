Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a anuntat, joi, intr-un clip pe Facebook, ca a mers in vizita pe santierul Prelungirea Ghencea, si ca vor fi virati in curand banii pentru exproprieri. „Ne pregatim sa preluam terenul proaspat expropriat dintre strada Raul Doamnei si Soseaua de Centura, iar in luna mai…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat luni, 7 martie, proiectul de buget pentru anul 2022, a anunțat primarul Capitalei, Nicușor Dan, fara sa precizeze și suma. Bugetul PMB pe 2022 este de aproape 8,9 miliarde de lei, potrivit documentului oficial.„Bugetul Capitalei pe 2022 a fost votat.…

- “Pentru a doua oara intr-un interval de doua saptamani, Consiliul General al Capitalei nu a aprobat proiectul de hotarare prin care am propus continuarea exproprierilor in zona Prelungirea Ghencea, de care depinde continuarea lucrarilor in teren. Din nou, PSD a creat o minoritate de blocaj, plecand…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis, miercuri, ca demisia liderului de sindicat de la STB, Vasile Petrariu, din Consiliul General ”e o incercare de a acoperi urmele si implicarea sefei lui, Gabriela Firea, in greva ilegala de la STB”. Edilul a cerut și extinderea cercetarilor. „Demisia…

- Liderul de sindicat al STB, Vasile Petrariu, a anunțat, luni, ca a demisionat din PSD și din funcția de consilier general la Primaria Capitalei. Acesta a facut anunțul și pe Facebook, dar și intr-o conferința de presa. Petrariu iși motiveaza decizia susținand ca acest protest nu este unul politic, așa…

- ”Pretul caldurii in Capitala va sari in aer. Noul tarif total pentru gigacalorie anuntat oficial de catre ANRE este aproape dublu, peste 850 de lei. Nicusor Dan trebuie sa vina cu solutii, nu sa-i arate cu degetul pe cei care i-au lasat proiecte la cheie. Inainte sa ma acuze de minciuni mai bine le-ar…

- Linia de autobuz va avea conexiune cu stația de metrou Raul Doamnei, dar și cu alte mijloace de transport in comun, precum tramvaiul 41.„Saptamana viitoare, incepand chiar de luni, se inființeaza o noua linie de transport public pentru bucureșteni. Linia de autobuz 322 va funcționa in cartierele Ghencea…

- „Daca sa reduci cheltuielile cu o treime, de la 3 la 2 miliarde, nu inseamna reforma... nu stii ce sa mai spui. Sa dai afara 2.700 de oameni... daca nici asta nu inseamna reforma... Ei erau angajati ai unor companii pe care le-am desfiintat.Eu am venit si am spus o chestiune foarte grava. Din bugetul…