Nicușor Dan s-a umplut de penibil la Patriarhie: Ce i-au spus oamenii Nicușor Dan a participat, in seara zilei de 16 decembrie, la tradiționalul concert de Craciun organizat la Reședința Patriarhala, ”Rasaritul cel de Sus”. Nicușor Dan s-a aflat printre oficialitațile invitate, iar ceea ce s-a intamplat la finalul concertului l-a luat prin surprindere. Cațiva bucureșteni l-au prins pe primar chiar dupa ce edilul cauta sa vorbeasca cu Patriarhul Daniel, gazda evenimentului. Oamenii i-au spus ca iși doresc un singur cadou de Craciun: ”Vrem, daca puteți, sa ne dați și noua macar apa rece, ca am vazut ca nu puteți sa ne dați apa calda. Macar apa rece, ca sa o incalzim,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

