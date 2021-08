Stiri pe aceeasi tema

- Daca anul viitor vor mai exista valuri pandemice, nu vor mai reprezenta o problema de sanatate publica, cel puțin in Europa, spune medicul Alexandru Rafila, potrivit Mediafax. Rafila a spus, marți seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ca sfatul sau, in cel de-al patrulea val pandemic,…

- Care medic trebuia sa ii spuna lui Nicușor Dan sa se vaccineze, medicul de familie sau medicul pediatru, se intreaba, ironic, doctorul Alexandru Rafila. In opinia acestuia, declarația primarului general este doar un exemplu de afirmație care compromite campania de vaccinare, anunța Mediafax.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului, motivand ca deja a trecut prin boala. Edilul a declarat, in conferința de presa de prezentare a bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului, ca se va vaccina cand ii recomanda medicul. ”Am fost…

- ”Am fost in izolare in luna mai pentru ca, dupa cum știți, fiica mea a fost infectata, apoi am fost și eu, am avut coronavirus. O sa fac vaccinul dupa ce medicul imi va spune ca e bine sa il fac”, a spus Nicușor Dan, citat de HotNews.ro, raspunzand, astfel, unei intrebari a jurnaliștilor la finalul…

- Alexandru Rafila a vorbit recent despre campania de vaccinare și despre noile restricții care ii vizeaza pe cei nevaccinați anti-Covid-19. Medicul considera ca discriminarea cetațenilor ar fi o mare greșeala pe care autoritațile ar comite-o, iar ca soluție pentru limitarea transmiterii comunitare ar…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a criticat modul in care a fost organizata campania de vaccinare anti-Covid in țara noastra. Deputatul PSD a spus ca mai multe loturi de vaccin vor expira in 30 iunie și ca se vor administra cel mult opt milioane de doze de ser abia la finalul anului.…