Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta pe Facebook ca primaria organizeaza, in data de 7 decembrie, Silent Day in Piata Constitutiei, pentru copiii cu nevoi speciale. Astfel, intre orele 12.00-16.00, muzica va fi difuzata in surdina, va proveni dintr-un singur punct si nu vor fi aprinse lumini in colturi diferite, potrivit news.ro

